Van'da akşam gökyüzünde hilal ay ve Venüs görsel şölen sundu
Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen hilal şeklindeki ay ile parlak Venüs gezegeni kartpostallık bir manzara oluşturdu. Kentin farklı noktalarından izlenebilen gökyüzü buluşması vatandaşların ilgisini çekerken fotoğrafçılara da güzel görüntüler sundu.
Van semalarında akşam saatlerinde görülen hilal ay ve Venüs, gökyüzünde güzel bir manzara oluşturdu.
Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntü vatandaşların ilgisini çekti. Güneşin batışının ardından berrak gökyüzünde beliren hilal şeklindeki ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin yakınlaşması, kentte seyirlik bir manzara oluşturdu.
Gün batımının ardından gökyüzünde beliren ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs ile aynı bölgede buluştu. Kentin farklı noktalarından görülebilen gökyüzü buluşması, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılarına da güzel görüntüler sundu.
Kaynak: İHA
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