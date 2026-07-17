Van\'da Gece Gökyüzü Şöleni

Van semalarında gün batımıyla başlayan gökyüzü şöleni, gece boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzündeki nöbetini ince hilal aya bırakması, ardından hilal ayın parlak Jüpiter ile aynı karede oluşturduğu etkileyici manzara, doğa ve gökyüzü tutkunlarını adeta büyüledi.

Günün son ışıkları Van semalarını turuncu, kızıl ve mor tonlarına boyarken, ufuk çizgisinin ardında kaybolan Güneş yerini zarif hilal aya bıraktı. Kısa süre sonra gökyüzünde beliren Jüpiter'in hilal aya eşlik etmesiyle oluşan göksel buluşma, eşsiz görüntülere sahne oldu. Özellikle Van Gölü kıyıları ile yüksek kesimlerden izlenen manzara, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıdı. Gökyüzünde saatler boyunca süren bu görsel şölen, doğanın kusursuz döngüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gündüzün simgesi Güneş'in vedasının ardından geceyi aydınlatan hilal ay ve Jüpiter, adeta gökyüzünde sessiz bir nöbet değişimi gerçekleştirdi. Gece ilerledikçe batı ufkuna doğru alçalan hilal ay ve Jüpiter, sundukları büyüleyici manzaranın ardından yavaşça gözden kaybolarak geceye veda etti.

"Günbatımı'ndan geceye kusursuz geçiş"

Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde batan güneş, gökyüzündeki nöbetini zarafetle hilale devretti. Gökyüzü önce turuncunun tonlarına bürünürken, gecenin asıl sürprizi gökyüzünün en büyük gezegenlerinden biri olan Jüpiter'in sahneye çıkmasıyla başladı. Van semalarında süzülen incecik bir hilal ve ona tüm ihtişamıyla eşlik eden dev gezegen Jüpiter. Gecenin karanlığı koyulaştıkça, hilal şeklindeki ayın hemen yanı başında beliren Jüpiter, adeta gökyüzünde parıldayan bir elmas gibi ışıldadı. Van semalarında gerçekleşen bu göksel buluşma, şehre adeta büyülü bir atmosfer kattı. - VAN