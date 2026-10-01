Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Meteoroloji Bitlis ve Muş'u uyardı - Son Dakika
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Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Meteoroloji Bitlis ve Muş'u uyardı

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Van\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Meteoroloji Bitlis ve Muş\'u uyardı
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Van'da aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları suyla kapladı; sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar iş yerleri ve bina girişlerine sığındı. Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Bitlis çevreleri ile Muş merkez ve batı ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Van'da aniden bastıran sağanak yağış, kentte kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve bina girişlerine sığındı.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis çevreleri ile Muş merkez ve batı (Varto, Korkut ve Hasköy) ilçelerinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Bitlis çevreleri ile Muş merkez ve batı (Varto, Korkut ve Hasköy) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
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