Van\'da Şiddetli Rüzgar Gölü Dalgalandırdı

Van'da etkili olan rüzgar, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgaların boyunun yükselmesine neden oldu.

Van ve çevresinde öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde de büyük dalgalar oluşturdu. Gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili dövdü. Özellikle kıyı şeridinde zaman zaman sert şekilde karaya vuran dalgalar, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - VAN