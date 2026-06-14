Van'da Şiddetli Rüzgar Gölü Dalgalandırdı - Son Dakika
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Van'da Şiddetli Rüzgar Gölü Dalgalandırdı

Van\'da Şiddetli Rüzgar Gölü Dalgalandırdı
14.06.2026 15:29
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Van Gölü'nde etkili rüzgar dalgaları yükseltti, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.

Van'da etkili olan rüzgar, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgaların boyunun yükselmesine neden oldu.

Van ve çevresinde öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde de büyük dalgalar oluşturdu. Gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili dövdü. Özellikle kıyı şeridinde zaman zaman sert şekilde karaya vuran dalgalar, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Şiddetli Rüzgar Gölü Dalgalandırdı - Son Dakika

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