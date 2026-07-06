Van'da Şimşek ve Yağmur Görsel Şöleni

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluştururken şehrin her noktasında görülen doğa olayını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. - VAN