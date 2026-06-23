Van\'da Sulak Alanlar Fotoğraf Projesi

Van'ın eşsiz doğal zenginlikleri, bu kez objektiflere yansıdı. Dostlar Fotoğraf Grubu, fotoğraf sanatçısı ve eğitmen Faruk Akbaş öncülüğünde yürütülen "Sulak Alanlar Projesi" kapsamında Van'daki önemli sulak alanlarda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli fotoğraf topluluklarından biri olan Dostlar Fotoğraf Grubu, ünlü fotoğraf sanatçısı ve gezgin Faruk Akbaş öncülüğünde anlamlı bir projeye imza attı. Grup, küresel iklim krizi ve çevre kirliliği tehdidi altındaki sulak alanlara dikkat çekmek amacıyla başlattığı proje kapsamında bu kez rotasını Van'a çevirdi. Van'ın eşsiz doğal zenginlikleri, bu kez objektiflere yansıdı. Doğasever ve fotoğraf tutkunlarından oluşan grup, Van Gölü havzası başta olmak üzere bölgedeki sulak alanları ziyaret ederek hem doğal güzellikleri hem de bu alanlarda yaşayan canlı türlerini görüntüledi. Proje kapsamında sulak alanların ekolojik önemine dikkat çekilirken, bu doğal mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Grup Van Gölü havzasında gerçekleştirdikleri programlarını Van'ın simgelerinden Erek Dağı'nın doğusunda yer alan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yaptırılan tarihi Keşiş (Turna) Gölü bölgesinde tamamladı.

"İklim krizi kapsamında sulak alanları fotoğraflıyoruz"

Van'daki sulak alanların önemine değinen Faruk Akbaş, "Yaklaşık 40 yıldır ülkeyi ve dünyada pek çok ülkeyi fotoğraflamaya çalışıyorum. Bu sene Dostlar Fotoğraf Grubu olarak iklim krizi kapsamında sulak alanları fotoğraf projemiz var. Ülkemizde en çok sulak alan olduğu yerde Van. Van'a geldik ve burada çok şaşırtan coğrafi özellikli olan yerlerle karşılaştık. Burası Keşiş Gölü. Nereye baksanız bir görsellik ve nereye baksanız bir fotoğraf var. O yüzden buraya geldiğimizden çok mutluyuz. Daha önce Van'a gelmiştik ama bu kadar ayrıntılı gezmedik. Dün Erçek Gölü'ne gittik. Ardından Erciş tarafına geçtik. Şimdi Keşiş Gölü'nde Erek Dağı'nın arkasındayız. Olağanüstü muhteşem burası ve gerçekten gelip fotoğraflanması gerekir. Gelip burayı doğayı böyle nefis bir şekilde içimize çekmek gerekir" dedi.

"Van'da muhteşem bir doğa, olağanüstü güzellikler var"

Gaziantep'ten geldiğini ifade eden Necati Kanlıcı, "Faruk Akbaş'la Dostlar grubu içerisindeyiz. Sulak alanlarla ilgili bir proje kapsamında buradaki sulak alanları geziyoruz. Van ve çevresindeki bu alanlarla ilgili fotoğraf çekiyoruz. Gerçekten muhteşem bir doğa. Olağanüstü güzellikler var. Buraları herkesin görmesi gerekiyor. Fotoğraflarımızla olağanüstü güzellikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde sulak olanlar var ama buralar bambaşka bir yer. Onun için bütün dostları buraya davet ediyoruz" dedi.

"Keşiş Gölü'ne hayran kaldım"

Fethiye'den geldiğini ifade eden Ahu Akbaş, "Van'a defalarca geldim ama bu seferde sulak alanlar projemiz için geldim. İnanılmaz güzel bir doğa. Çok canlı bir doğaya denk geldik. Bizi çok mutlu etti. Sulak alanlar ve bu Keşiş Gölü'ne hayran kaldım. Dün gittiğimiz yer de çok güzeldi. Gerçekten herkes buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ülkemiz görülmeye değer bir ülke ve gez gez bitmiyor" dedi. - VAN