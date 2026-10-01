Van'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçaklara sığındı - Son Dakika
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Van'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçaklara sığındı

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Van\'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçaklara sığındı
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Van'da aniden bastıran yağmur kent merkezinde günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak ve kapalı alanlara sığınırken, yağmurun ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Van'da aniden bastıran yağmur, kentte günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezinde bir anda etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçak ve kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışın dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar da yürüyüşlerine yağmur altında devam etti. Kısa süreli yağış, kentte sonbahar havasını da hissettirirken, yağmurun ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçaklara sığındı - Son Dakika
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