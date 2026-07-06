Van Gölü İçin Zirve Tırmanışı - Son Dakika
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Van Gölü İçin Zirve Tırmanışı

Van Gölü İçin Zirve Tırmanışı
06.07.2026 08:46
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Vangölü Aktivistleri, Van Gölü'nün korunması için Süphan Dağı'na tırmanarak farkındalık oluşturdu.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek amacıyla Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmandı.

Zirvede açtıkları pankartlarla Van Gölü'nün karşı karşıya bulunduğu çevresel sorunlara dikkat çeken aktivistler, gölün gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir şekilde aktarılması için toplumsal farkındalığın artırılması çağrısında bulundu. Yurdun çeşitli illerinden gelen dağcılar ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ilk olarak Süphan Dağı'nın 2 bin 900 rakımlı bölgesinde kamp kurdular. Burada dinlenen dağcılar, daha sonra yaklaşık 8 saatlik yürüyüşün ardından zirve yaptılar. Etkinliğe katılan dernek üyeleri, Van Gölü'nün yalnızca bölge halkı için değil, Türkiye'nin doğal mirası açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi Iğdır Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Uçar, "Van Gölü, eşsiz doğal yapısı ve biyolojik zenginliğiyle korunması gereken önemli bir değerdir. Süphan Dağı'nın zirvesinden verdiğimiz bu mesajla herkesi Van Gölü'nü korumaya davet ediyoruz. Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.

Aktivistler, zirvede hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra çevre temizliği konusunda da duyarlılık çağrısı yaparak tırmanışı güvenli şekilde tamamladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van Gölü İçin Zirve Tırmanışı - Son Dakika

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