Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Güneşli Günler

19.04.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan'da hava sıcaklıkları artınca Van Gölü sahilleri dolup taştı, vatandaşlar keyifle vakit geçirdi.

Van'da dondurucu kış mevsiminin ardından yüzünü gösteren güneşli hava, hayatı canlandırdı. Nisan ayının ortasında termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen Vanlılar, soluğu Van Gölü kıyısında aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi Van Gölü kıyıları, Nisan ayında yüzünü gösteren güneşle birlikte hareketlendi. Soğuk ve dondurucu günlerin ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle Edremit, İskele ve Fidanlık sahillerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar parklarda yürüyüş yapıp göl manzarasının tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar, sahil kenarına çadır kurdu, kimileri ise uçakların havalimanına inişini ve kalkışını izledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih etti. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahil bandında yoğunluk oluşturdu. - VAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Van Gölü, Güneşli, Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:48:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.