İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

18.04.2026 13:59
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası iki ticari gemiyi vurmasıyla gerginlik yeniden zirveye tırmandı. İran dini lideri Hamaney'den "İran donanması savaşa hazır" resti geldi.

Hürmüz Boğazı nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkarken İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'den ABD'ye rest geldi.

HAMANEY: İRAN DONANMASI SAVAŞA HAZIR

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

Hamaney'in paylaşımında, "Silahlı Kuvvetlerimizin insansız hava araçları Amerikalı ve Siyonist canilere yıldırım gibi çarptığı gibi, cesur deniz kuvvetleri de düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır." ifadeleri yer aldı.

İRAN MÜZAKERELERE KATILMAYACAK İDDİASI

Öte yandan İran'ın, ABD'nin müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediği ve konuyu görüşmelerin arabulucusu Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere ilettiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ilgili kurumlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a "deniz ablukası" ilan etmesi ve Amerikalıların müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle İran'ın henüz bir sonraki müzakere turuna katılma kararı almadığı belirtildi.

Görüşmelerin ABD'nin aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlı olduğu ve İran'ın "yıpratıcı ve faydasız" görüşmelere girmeyeceği ve bunun da Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere iletildiği ifade edildi.

HÜRMÜZ'ÜN KAPATILDI, GEREKÇE ABLUKA

İran, kısa süre önce ticari geçişlere açıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir karar aldı. Tahran yönetimi, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesini gerekçe göstererek boğazı yeniden kapattığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, silahlı kuvvetlerin sıkı denetimi altında önceki statüsüne geri dönmüştür” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar devam ettiği sürece boğazdan geçişlere izin verilmeyeceği vurgulandı.

İKİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI

Bu gelişmenin ardından boğazdan geçmeye çalışan en az iki ticari gemiye ateş açıldığı bildirildi. Açıklama, üç denizcilik güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırıldı.

Hürmüz bölgesindeki bir tankere İran Devrim Muhafızları'na ait iki hücumbotun yaklaştığı aktarıldı. İran hücumbotlarının ateş açtığı tanker mürettebatının güvende olduğu bildirildi.

TRUMP, İRAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce yaptığı açıklamada İran’a teşekkür etmiş, ancak Tahran yönetimiyle özellikle nükleer program konusunda anlaşma sağlanana kadar Amerikan ablukasının yürürlükte kalacağını belirtmişti.

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Iran Irak savasindan sonra bir daha kendine gelmedi 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
