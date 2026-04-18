Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

18.04.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski kaptanları Fernando Muslera ve Dries Mertens'in üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımla görüntülü görüşme yaptığı ve şampiyonluk yolunda eski takım arkadaşlarına moral verdiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da alınan kötü sonuçların ardından eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens harekete geçti. 

MUSLERA VE MERTENS'TEN TAKIMA MORAL

Sarı-kırmızılı formayla yıllarca sayısız başarıya imza atan eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens, sezonun geri kalan bölümündeki kritik maçlar öncesinde eski takım arkadaşlarına moral aşıladı. Arjantin ekiplerinden Estudiantes’te kariyerine devam eden Muslera ile geçen sezon kramponlarını asan Belçikalı efsane Mertens, Florya’daki eski dostlarıyla görüntülü görüşmeler yaparak motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

''KALBİM SİZİNLE, ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Galatasaray kalesini 14 yıl boyunca koruyan Fernando Muslera'nın yaptığı görüşmede duygusal ifadeler kullanarak, "Şu an en güçlü aday biziz ve buna yürekten inanıyorum. Her ne kadar fiziksel olarak orada olmasam da aklım ve kalbim her saniye sizinle. Bu kupayı tekrar kaldıracağınızdan şüphem yok." sözlerini sarf ettiği belirtildi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.