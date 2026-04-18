Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp olarak aranırken ölü bulunan 16 yaşındaki Feyza'nın milli satranççı olduğu ortaya çıktı

18.04.2026 14:25  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki milli satranç sporcusu Feyza Keskin, boş bir binanın önünde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, dün akşam boş bir binanın önünde ölü bulundu. Keskin'in milli sporcu olduğu ortaya çıkarken, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "İlimiz milli satranç sporcusu Feyza Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Başımız sağ olsun"

Konuya ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Acı haberi alan Keskin'in ailesi, cenazeyi Isparta Devlet Hastanesi'ne gelerek teslim aldı. Feyza Keskin'in cenazesi, bugün Burdur'un Kozluca köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milli satranç sporcusu olduğu ortaya çıktı

Keskin'in bugün toprağa verilmesinin ardından Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlimiz milli satranç sporcusu Feyza Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Isparta, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:34:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.