Van Gölü Sahil Yolu'na toplu taşıma talebi - Son Dakika
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Van Gölü Sahil Yolu'na toplu taşıma talebi

Van Gölü Sahil Yolu\'na toplu taşıma talebi
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Van'da vatandaşlar, 2023 yılında araç trafiğine açılan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu'na toplu taşıma hizmeti verilmesini istedi. Özel aracı olmayanların sahil yoluna, piknik alanlarına ve yeşil alanlara ulaşamadığını belirten vatandaşlar, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden çözüm bekliyor.

Van'da vatandaşlar, çevresindeki piknik alanlarıyla birlikte 2023 yılında tamamlanarak araç trafiğine açılan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yoluna toplu taşıma hizmetinin verilmesini talep etti.

Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük yeşil alanı İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldırdı. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Sahil Yolu'nun Erciş Yolu'na kadar uzatıldı.

"Sahil yoluna toplu taşıma talebi"

Van sahil yolu, ulaşımda alternatif olarak kente nefes aldırırken, Edremit ilçesinden giren araçlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesine kadar kesintisiz ulaşım imkanı sunuyor. Ancak vatandaşlardan gelen yoğun taleplerden biri de Van Sahil Yolunda toplu taşıma ihtiyacı. Özel aracı olanların haricinde sahil yoluna ulaşmak, piknik alanları ve yapılan yeşil alanları görebilmek mümkün olmazken vatandaşlar, Valilikten ve Büyükşehir Belediyesinden sahil yoluna toplu taşıma hizmetinin verilmesini talep etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van Gölü Sahil Yolu'na toplu taşıma talebi - Son Dakika

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