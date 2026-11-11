Vezirköprü'de 11 Kasım etkinliğinde 1400 selvi fidanı dikildi - Son Dakika
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Vezirköprü'de 11 Kasım etkinliğinde 1400 selvi fidanı dikildi

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Vezirköprü\'de 11 Kasım etkinliğinde 1400 selvi fidanı dikildi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 400 selvi fidanı dikildi. Kaymakam Bayram Yıldız öncülüğünde davetliler ve öğrencilerin diktiği fidanlara ilk can suyu verildi; program sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde bin 400 selvi fidanı toprakla buluştu.

Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kıratbükü Mahallesi yolu Yağınözü Hayat Deresi mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte bin 400 selvi fidanı dikildi. Kaymakam Bayram Yıldız öncülüğünde davetliler ve öğrenciler tarafından dikilen fidanlara ilk can suyu verildi. Program sonunda öğrencilere kaymakamlık tarafından kitap hediye edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa ayrıca; Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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