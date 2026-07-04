Yaban Domuzları Gercüş'te Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika
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Yaban Domuzları Gercüş'te Sürü Halinde Görüntülendi

Yaban Domuzları Gercüş\'te Sürü Halinde Görüntülendi
04.07.2026 13:08
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Batman Gercüş'te yaban domuzlarının sayısı arttı, çiftçiler endişeli.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürü halinde gezen yaban domuzu görüntülendi.

Son zamanlarda sayıları hızla artan yaban domuzları, ekili alanlara ve meyve bahçelerine göz diken çiftçileri endişelendiriyor. Eskiden bölgede nadiren rastlanan domuzların, son dönemde sürü halinde dolaşması dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Seki köyü mevkisinde kırsal alana inen domuz sürüsü, köy sakinlerinden Rıdvan Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, aralarında çok sayıda yavrunun da bulunduğu onlarca yaban domuzunun açık arazide hızla ilerlediği görülüyor. Işık, domuzların tarım alanlarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Bu bölgede yaban domuzları inanılmaz derecede çoğaldı. Eskiden buralarda hiç domuz görmezdik. Şimdi ise sürü halinde geziyorlar. Ekinlerimize, bağ ve bahçelerimize bazen çok ciddi zararlar verebiliyorlar" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ekonomi, Gercüş, Batman, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaban Domuzları Gercüş'te Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika

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