Yağışın ardından İstanbul semalarında beliren gökkuşağı Galata Kulesi'nden izlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yağışın ardından İstanbul semalarında beliren gökkuşağı Galata Kulesi'nden izlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağışın ardından İstanbul semalarında beliren gökkuşağı Galata Kulesi\'nden izlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul'da yağmur bulutlarının arasından güneşin yüzünü göstermesiyle gökkuşağı oluştu ve kentin farklı noktalarından görüldü. Galata Kulesi ile Atatürk Havalimanı çevresinde kaydedilen görüntüler, renkli manzaralarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarında görsel şölen oluşturdu. Galata Kulesi ve Atatürk Havalimanı çevresinden görülen gökkuşağı, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmur bulutlarının arasından güneşin yüzünü göstermesiyle beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarından görüldü.

Tarihi dokusuyla kentin simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nden görülen gökkuşağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gökkuşağı, Atatürk Havalimanı çevresinde de görüntülendi. Kentin iki farklı noktasından kaydedilen renkli manzaralar, görenleri mest etti.

Kaynak: İHA
Atatürk HavalimanıİstanbulGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ölümden döndü Ameliyatı ertelendi Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ölümden döndü! Ameliyatı ertelendi
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:33:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yağışın ardından İstanbul semalarında beliren gökkuşağı Galata Kulesi'nden izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android