Yağışın ardından İstanbul semalarında beliren gökkuşağı Galata Kulesi\'nden izlendi

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarında görsel şölen oluşturdu. Galata Kulesi ve Atatürk Havalimanı çevresinden görülen gökkuşağı, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmur bulutlarının arasından güneşin yüzünü göstermesiyle beliren gökkuşağı, kentin farklı noktalarından görüldü.

Tarihi dokusuyla kentin simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nden görülen gökkuşağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gökkuşağı, Atatürk Havalimanı çevresinde de görüntülendi. Kentin iki farklı noktasından kaydedilen renkli manzaralar, görenleri mest etti.