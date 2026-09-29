Yağışlar artınca Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ölümcül zehirlenme uyarısı yaptı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sonbahar aylarında yağışların artmasıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarlara karşı vatandaşları uyardı. Doğadan bilinçsizce toplanan mantarların tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, doğada bulunan mantarların dış görünüşü, rengi veya kokusuna bakılarak zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağı vurgulandı. Zehirli ve yenilebilir mantar türlerinin birbirine çok benzediğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesi telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir. Mantarın görünüşü, rengi veya kokusu onun güvenli ve yenilebilir olduğunu kesinlikle göstermez. Zehirli ve yenilebilir mantarlar birbirine çok benzer. Tanımadığınız, kaynağı belli olmayan mantarları toplamayın ve tüketmeyin. Doğadan toplanan mantarlar, uzmanına danışılmadan kesinlikle tüketilmemelidir."

Sağlığın riske atılmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşları mantar tüketiminde son derece bilinçli ve dikkatli olmaya davet etti. Kültür mantarlarının güvenle tüketilebileceğini belirten il müdürlüğü, doğa mantarları konusunda uyarılara riayet edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.