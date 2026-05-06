Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor

Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor
06.05.2026 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji uzmanı, Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışların etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kuzey kesimlerden gelen soğuk havayla birlikte yeni bir yağışlı havanın etkisine girildiğini ifade eden Macit, "Ülke genelinde soğuk hava ve yağışlar etkili olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Macit, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

"Yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz"

Ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin bilgiler veren Macit, yaptıkları son değerlendirmelere göre çarşamba ve perşembe günü yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Cuma gününden itibaren yağışların etkisini göstermesini beklediklerini belirten Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak, cuma günü, kuzey kesimlerden soğuk havayla birlikte, yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü, tüm yurtta aralıklarla beklediğimiz yağışların, yağmur ve sağanak şeklinde, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı da cuma günü, kuzey ve batı kesimlerden başlayarak, hissedilir derecede azalarak, yurt genelinde hafta sonunda ve pazartesi, salı günü mevsim normallerinin altına ineceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yağışların ve soğuk havanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum. Bir de, Doğu Anadolu'nun doğusunda yükseklerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz."

"Ankara'da da hava sıcaklığı 19 derecelerden 10 derecenin altına düşecek"

Üç büyükşehir için beklenen hava tahminlerine değinen Macit, "İstanbul'da cuma gününden itibaren aralıklı sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 17-18 derece ama hafta sonunda bu sıcaklıkların 12-13 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Ankara'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren yağışın başlamasını, hafta sonu ve pazartesi günü de yağışın devam etmesini bekliyoruz. Ankara'da da hava sıcaklığının 18-19 derecelerden 10 derecenin altına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. İzmir'de de yağışlar var. Cuma gününden itibaren başlıyor sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. İzmir'de de hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Macit, vatandaşları gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde oluşabilecek dolu yağışına karşı dikkatli olmaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:57:40. #7.12#
SON DAKİKA: Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.