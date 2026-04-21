Yakutiye Belediyesi, Uluslararası sıfır atık şehirler ağına katıldı
21.04.2026 09:49  Güncelleme: 09:50
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Sıfır Atık belgeli ilk belediyesi olan Yakutiye Belediyesi, bir başarıya daha imza atarak Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na üye oldu.

Bu kapsamda, Türkiye genelinden üye olan 20 belediye arasında yer alan Yakutiye Belediyesi, çevre alanındaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Lansmanı ve imza törenine Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar katılarak üyelik belgesini imzaladı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Uçar, Yakutiye Belediyesi olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda sıfır atık projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydederek şunları söyledi; "Yakutiye Belediyesi olarak çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil olmak, bu alandaki çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir.

Sıfır Atık konusunda ülkemizde göstermiş oldukları vizyon ve güçlü destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Fatih Turan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağırbaş'a teşekkür ediyoruz."

Yakutiye Belediyesi, bu üyelikle birlikte çevreyi koruyan, kaynakların verimli kullanımını esas alan ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

