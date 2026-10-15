Yalova Armutlu\'da sağanak dereleri taşırdı, araçlar sürüklendi, kahvehaneyi su bastı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle dereler taşarken, bazı araçlar suda sürüklendi. Öte yandan bir kahvehanenin içinde vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı.

Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı araçların sularla birlikte sürüklendiği görüldü. İlçedeki bir kahvehane içinde de dere taşması sonucu su baskını yaşandı. Vatandaşlar kahvehanede mahsur kaldı. Kahvehanenin masa ve sandalyeleri ise sel suyuyla sürüklendi.

Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütülürken, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.