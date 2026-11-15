Yalova'da içme suyu ana hattı patladı, İstanbul Caddesi suyla kaplandı - Son Dakika
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Yalova'da içme suyu ana hattı patladı, İstanbul Caddesi suyla kaplandı

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Yalova\'da içme suyu ana hattı patladı, İstanbul Caddesi suyla kaplandı
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Yalova\'da içme suyu ana hattı patladı, İstanbul Caddesi suyla kaplandı
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Yalova kent merkezindeki İstanbul Caddesi'nde içme suyu ana boru hattında patlama meydana geldi; borudan basınçla çıkan su caddeyi kapladı. Yalova Belediyesi bölgede su kesintisi yaparak onarım başlatırken, vatandaşlar ve esnaf altyapının kalıcı şekilde düzeltilmesini istedi.

Yalova'da içme suyu boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle caddeye tonlarca su yayıldı. Geçmişte de benzer olayların yaşandığı bölgede vatandaşlar altyapının düzeltilmesini istedi.

Yalova kent merkezindeki İstanbul Caddesi'nde içme suyu ana boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Borudan basınçla çıkan su kısa sürede caddeye yayılarak yolu kapladı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bölgedeki esnaf da suyun iş yerlerine ulaşmasından endişe etti. Ancak bu kez çevredeki dükkanları su basmadı.

Öte yandan Yalova Belediyesi bölgede su kesintisine giderek onarım çalışması başlattı.

Bölgede geçmişte de benzer altyapı sorunlarının yaşanması, ana su hattının durumunu yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar ve esnaf, aynı sorunların tekrar yaşanmaması için altyapı çalışmalarının kalıcı şekilde yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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