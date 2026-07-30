Yangınlara Müdahale Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 110'unu kontrol altına aldık. Son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvalık ve Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu" dedi.

Son günlerde etkisini artıran sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle Akdeniz ve Ege'de birçok ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve çevre illerde çıkan yangınlara yüzlerce personel, çok sayıda hava aracı ve kara ekibiyle müdahale edilirken, bazı yerleşim yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan yangınlara havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, bazı yangınların tamamen kontrol altına alındığını, bazı bölgelerde ise ekiplerin çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Yumaklı, şu ana kadar 115 yangına müdahale ettiklerini ve bu yangınlardan 110'unu kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.

"115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 110'unu kontrol altına aldık"

Akdeniz ve Ege'de devam eden orman yangınlarına müdahalelerin sürdüğünü belirten Yumaklı, "115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 110'unu kontrol altına aldık. Son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvalık ve Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında tuttuğumuz; Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarının da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan, gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar ve devam ediyorlar. Bu üç yangınla ilgili inşallah önümüzdeki saatlerde iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sıralarında Muğla'da Fethiye'de yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması nedeniyle tehlikeli bir noktaydı ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahalede bulununca sabaha kadar büyük ölçüde buranın enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de iyi haberi vermiş olacağız" diye konuştu.

"Müdahalelerimiz gün boyunca devam ediyor"

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde de bir orman yangını haberi geldiğini dile getiren Yumaklı, "Dün akşam saatlerinde özellikle Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangını önemliydi. Buranın özelliği de maalesef rüzgar hızının 50 kilometreye çıkmış olmasıdır. Ancak saat 23.00 sıralarında saatte 84 kilometre rüzgar hızı ölçümü yapıldı. Bu da oradaki arkadaşlarımızın zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı demektir. Farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının yayılmasını engellemiş olduk. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam ediyor. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Akşamdan itibaren maalesef yüksek hızlı rüzgarlarla karşılaşacağız. Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahada anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3 bin 500'den yüzden fazla personelle bu mücadeleyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yangın için önemli olan üç ana unsur; düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgardır"

Vatandaşları orman yangınları hakkında daha dikkatli ve tedbirli olmaya çağıran Yumaklı, "Yangın için önemli olan üç ana unsur; düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgardır. Bu konuda hafta başından bu yana hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Kontrol altına alınmış 110 yangından bahsediyoruz. Bu gerçekten son derece yüksek bir rakam. Vatandaşlarımızı bu konuda tekrar hassas ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakmamasını ve ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle belirtiyorum" dedi.