Dörtyol\'da yaralı atmaca araca sığındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir aracın içine sığınan yaralı atmaca, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak koruma altına alındı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bitkin ve yaralı halde olan bir atmaca, çevredeki vatandaşların şaşırmış bakışları arasında park halindeki bir aracın içine sığındı. Atmacanın uçamadığını ve yaralı olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı atmaca itfaiye ekipleri tarafından güvenli ve zararlı bir şekilde kafese kondu. Yaralı atmaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ekiplerine teslim edildi. - HATAY