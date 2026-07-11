Yaralı Leylek Tedavi Ediliyor

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahada gerçekleştirdiği rutin kontroller esnasında yaralı halde leylek buldu. Leyleğin oldukça halsiz olduğu gözlemlendi.

Yaralı leylek gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT