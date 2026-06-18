Yaralı Yaban Domuzu Ardahan'da Kaydedildi - Son Dakika
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Yaralı Yaban Domuzu Ardahan'da Kaydedildi

Yaralı Yaban Domuzu Ardahan\'da Kaydedildi
18.06.2026 10:38
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Ardahan'da ayı saldırısına uğramış yaban domuzu, yara izleriyle mücadele eden görüntülendi.

Ardahan'da görüntülenen yaban domuzu, vücudundaki yara izleriyle dikkat çekti. Ayı saldırısına uğradığı değerlendirilen domuzun sırt ve yan bölgelerindeki yaralar, yaşadığı zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

Ardahan merkeze bağlı Değirmenli köyü kırsal alanında yiyecek arayan domuz, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hayvanın saldırının etkilerini halen taşıdığı görüldü.

Uzmanlar, bölgede yaban hayatının yoğun olarak sürdüğünü ve ayılarla diğer yaban hayvanları arasında zaman zaman karşılaşmalar yaşanabildiğini belirtiyor. Görüntülenen domuzun ise saldırıdan kurtularak yaşam mücadelesine devam ettiği değerlendiriliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Ardahan, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaralı Yaban Domuzu Ardahan'da Kaydedildi - Son Dakika

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