Yavru Yunus Kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru Yunus Kurtarıldı

Yavru Yunus Kurtarıldı
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Balıkesir'de karaya vuran yavru yunus, kurtarma ekipleri tarafından güvenli şekilde denize bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde karaya vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yavru yunus balığı, vatandaşlar, cankurtaran, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yeniden denize ulaştırıldı. Yavru yunus, annesine kavuşması için açığa götürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde kıyıya vuran yavru yunus balığı, bölgede bulunan vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yavru yunusu fark eden Halil Can Akgül, balığı kıyıdan daha derin sulara doğru yönlendirmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yavru yunusun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Denizden çıkarılmayan yunus, zarar görmemesi için cankurtaran ekibi tarafından suyun içerisinde taşındı. Cankurtaranlardan biri, yunusu tişörtünün içinde destekleyerek açığa kadar götürdü.

Daha sonra cankurtaran botuyla denize açılan ekipler, yavru yunusun annesini bulabilmek amacıyla bölgede arama çalışması yaptı. Birkaç mil açığa kadar ilerleyen ekipler, yavru yunusu doğal yaşam alanına bırakarak annesine kavuşmasını sağlamaya çalıştı.

Kurtarma çalışmaları sırasında sahilde toplanan çok sayıda vatandaş da yavru yunusu yakından görmek için bölgeye akın etti. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Balıkesir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavru Yunus Kurtarıldı - Son Dakika

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