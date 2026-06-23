Yayla Gölü\'nde Nilüferler Çiçek Açtı

Buldan Süleymanlı mahallesinde bulunan Yayla Gölünde açan nilüferler, gölün güzelliklerine güzellik katıyor. 1150 rakımda bulunan ve habitatında çok sayıda endemik tür bitki, kuş ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Yayla Gölü, çok sayıda doğasever ve fotoğraf sanatçısının uğrak yeri oluyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından korunaklı alan ilan edilen ve 1. Derece doğal sit alanı olan Yayla Gölü 466.5 dekar alanı kaplıyor. Geçtiğimiz yıllara göre su seviyesinde kış ve bahar aylarında görülen yağışların ardından önemli miktarda artış gözleniyor. Göl çevresinde göç eden kuşların konaklama yeri olması ile birlikte yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlarında yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Göl çevresinin yeşilliği, masmavi suları, kenarında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların görüntüleri ve nilüferlerin de açmasıyla birlikte ortaya çıkan doyumsuz manzaralar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. - DENİZLİ