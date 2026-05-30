Yaylalarda Mayıs'ta Kış Manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, Mayıs ayının son günlerinde yüksek rakımlı yaylaları yeniden beyaza bürüdü. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü.

Bahar mevsiminin son günlerinde sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı noktalarda yağış yerini kara bıraktı. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylalarda seyirlik görüntüler oluşturdu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Eskala Yaylası ile Çaykara ilçesindeki Parma Yaylası da kar yağışından nasibini aldı. Gece saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından yaylalar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayının son günlerinde ortaya çıkan manzara, bölge sakinleri ve yayla ziyaretçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yaylalarda kış manzaraları geri döndü

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kıştan kalma görüntüler yeniden ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yaylalarda sis ve bulutların oluşturduğu manzara ise dikkat çekti.

Öte yandan, Trabzonlu sanatçı Onay Şahin de sosyal medya hesabından yüksek rakımlı bir yaylada araçla seyir halindeyken yağan karı görüntüledi. Kar yağışının devam ettiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdürmesi beklenirken, vatandaşların özellikle yayla yollarında dikkatli olmaları istendi. - TRABZON