Yaz aylarının korkulu rüyası kenelere karşı hem havadan ve hem karadan mücadele başladı

Kelkit vadisi ve çevresinde yaz aylarının korkulu rüyası olan keneler ölümlere neden olmaya başladı. Bu sezonda bir kişinin öldüğü Sivas'ta hem havadan hem de karadan kenelere karşı mücadele başladı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kene riskine karşı park, mesire alanı ve kırsal bölgelerde hem karadan hem havadan ilaçlama çalışmalarını sürdürüldüklerini belirterek, ilaçlama çalışmalarında doğal dengeyi de koruduklarını söyledi.

Havaların ısınması ile birlikte kene vakalarında artış olmaya başladı. Özellikle kırsal bölgelerde görülen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşıyan kenelere karşı Sivas Belediyesi harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde parklar, yeşil alanlar, mesire alanları ve su birikintilerinin bulunduğu riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Haşerelerin yayılımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Aracın ve ekiplerin giremediği yerlere dron ile yapılan ilaçlama çalışmaları ise dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye olarak kapsamlı bir mücadele yürüttüklerini ve ilaçlama çalışmalarında doğadaki dengenin korunmasına da özen gösterdiklerini belirterek, "Sivas Belediyesi olarak mesire alanlarında ve mahallelerde ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. İlaçlama çok önemli ama doğada bir denge var. Bu dengeyi korumak gerekiyor. Biz ilaçlama yaparken arılar, karıncalar gibi canlılara dikkat ediyoruz. Bu yüzden ilaçlama çalışmalarını belirli bir dozda gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gece ve gündüz ilaçlama çalışmaları yapılıyor"

Adem Uzun, ekiplerin yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Havaların ısınması ile birlikte veteriner işlerimize bağlı ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmalarına başladılar. Mesire alanlarında, mahallelerde gece ve gündüz ilaçlama çalışmaları yapıyorlar. Bu ilaçlama çalışmalarımız hem kenelere karşı hem de diğer haşerelere karşı etkilidir. Kene vakalarının görüldüğü bölgelere baktığımızda yüksek bölgelerde, nem, yağışın ve otun olduğu bölgelerde fazla olduğunu görüyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, kene ile mücadele oldukça tecrübeliler. Çevre illerden keneye yakalanan vatandaşlarımız Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesine giderek, burada kendilerine müdahale ediliyor. Bu müdahalelerin büyük bir kısmı başarı ile sonuçlanmakta. Vatandaşlarımızın keneyi kendi müdahalesi sonrasında çıkartmasında olumsuz durumlar yaşanabiliyor" dedi.

"Havadan ve karadan müdahale ediyoruz"

İlaçlamaların belirli bir dozda yapılması gerektiğini söyleyen Uzun, "Sivas Belediyesi olarak mesire alanlarında ve mahallerde ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Geçmiş senelerde herhangi bir olumsuz durumlarla karşılaşmadık. İnşallah bu sene de olumsuz durumlarla karşılaşmayız. İlaçlama çok önemli ama doğada bir denge var. Bu dengeyi de korumak gerekiyor. Biz ilaçlamayı yaparken etrafta yaşayan arılar, karıncalar gibi canlılara dikkat ediyoruz. Bu yüzden ilaçlama çalışmalarını belirli bir dozda yapıyoruz. Dozundan fazla ilaçlama ise karınca ve arı gibi canlılara zarar verecek. Biz haşereler ile müdahale ederken, bir yandan da doğanın dengesini korumak zorundayız ve buna belediye olarak çok dikkat ediyoruz. Belediyemiz bünyesine ilaçlama için dron aldık. Su birikintilerini fazla olduğu bölgelerde dron ile ilaçlamalar yapıyoruz. Araçla ve ekiplerimizin bireysel olarak giremediği yerleri dron ile ilaçlıyoruz. Bir yandan havadan bir yandan karadan lavra, haşere ve kenelerle mücadele ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS