Yaz Sıcaklarında Gizli Serinlik

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kışın biriktirilip ot ve toprakla kapatılarak muhafaza edilen karlar, yaz sıcaklarında çıkarılarak serinlemek ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Elbistan'a bağlı Keçemağara Mahallesi yaylalarında, kış aylarında yağan karlar yaz mevsiminde kullanılmak üzere geleneksel yöntemlerle saklanıyor. Yaylalarda belirlenen alanlarda biriktirilen karların üzeri, erimesini önlemek amacıyla ot ve toprakla kapatılıyor. Aylar boyunca bu şekilde muhafaza edilen karlar, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Saklanan karlar, yaylada bulunan vatandaşlar tarafından serinlemek ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanılmak üzere değerlendiriliyor.