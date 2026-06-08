Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi %97'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi %97'ye Ulaştı

Yedikır Baraj Gölü\'nde Su Seviyesi %97\'ye Ulaştı
08.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü, son yağışlarla tamamen doldu, göçmen kuşlar için önemli hale geldi.

Amasya'da sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi yüzde 97'lere ulaştı. Kurak dönemlerde suların çekilmesiyle ikiye ayrılarak ortasındaki adaya kadar yürünebilen göl, son yağışların da etkisiyle tamamen dolma aşamasına geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı 600 hektarlık alanı kaplayan gölün ortasında sandallarla ulaşılabilen adaya kuraklığın etkisiyle kıyıdan yol açılmıştı. 1985 yılında kullanımı başlayan barajın sular altında kalan eski Amasya-Merzifon bağlantı yolu da tekrar ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise yağışların etkisiyle göl, su seviyesinin yüzde 97'lere ulaşmasıyla tamamen dolma aşamasına geldi.

Ak pelikan ve telli turnaların üreme alanı

Yedikır Baraj Gölü, 170'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra nadir görülen kuşların da üreme dönemlerini geçirdiği alan olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda Afrika'dan gelen ak pelikan ve telli turnaların üreme alanı olan bu gölde ötücü kuğular da görülmeye başlanmıştı.

"Çok güzel yağışlar oldu"

Kıyısında balık tuttuğu gölün doluluk seviyesine ulaşmasından mutlu olan vatandaşlardan 45 yaşındaki Murat Aydemir, "Bu sene Allah nasip etti. Çok güzel yağışlar oldu. Ben barajın daha önce bu kadar dolduğunu görmedim" dedi. Kuraklığın etkili olduğu dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle gölün ikiye ayrıldığını hatırlatan Aydemir, "Sular altında kalan eski Amasya-Merzifon bağlantı yolu da tekrar ortaya çıkmıştı. Adaya o yoldan gidiyorduk. Şu anda o yol sularla kaplandı. Yürümek imkansız. Bu yıl ak pelikanların da fazla sayıda geldiğini düşünüyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Amasya, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi %97'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi
Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Gazze’deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı Bakan Gürlek’ten tam destek geldi Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

11:10
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 11:57:27. #7.13#
SON DAKİKA: Yedikır Baraj Gölü'nde Su Seviyesi %97'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.