Yener Dalgıç\'ın Kirpi Kurtarma Anları

Hatay'ın Defne ilçesinde Yener Dalgıç'ın doğa yürüyüşünde çukurda mahsur kalan dikenli kirpiyi tahta yardımıyla kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntü yürekleri ısıttı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Yener Dalgıç, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda 18 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıktı. Dönüş yolunda Dalgıç, çukur içerisinde dikenli kirpinin mahsur kaldığını gördü. Dalgıç ve arkadaşları, kirpiyi kurtarmak için harekete geçti. Çevreden buldukları tahta parçasını çukura yan şekilde koyan Dalgıç, dikenli kirpinin çıkmasını bekledi. Yaklaşık 25 dakika kirpinin çıkmasını bekleyen Dalgıç, kirpinin birkaç denemesinin ardından mahsur kaldığı çukurdan kurtulduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurtarılan kirpi, bir süre sonra gözden kaybolurken sosyal medyada paylaşılan görüntüler yürekleri ısıttı.

"Bir tahta getirdi, o tahtayı sağa sola kenarda koyup o şekilde çıkmasını bekledik ve kirpi birden kendini zorlayarak çıktı"

Çukurda mahsur kalan dikenli kirpiyi tahta parçası yardımıyla kurtaran Yener Dalgıç, "Dağda yaklaşık 18 kilometrelik bir parkurdan dönerken daha kestirme yoldan aracımıza yetişmek için daha kısa yoldan geçtik. O yol güzergahı üzerinde böyle bir şeyi denk geldik. Her insanın yapması gereken bir şeyi yaptık ve kirpiyi kurtardık. Bayağı 25 dakika uğraştık. Çevrede bir arkadaş bir şeyler aramaya başladı. Bir tahta getirdi gördüğünüz kadarıyla zaten videoda, o tahtayı sağa sola kenarda koyup o şekilde çıkmasını bekledik. Kirpi bir iki defa denedi ama çıkamadı sonra birden işte kendini zorlayarak çıktı. O şekilde kendi yuvasına gitmiş gibi öyle bir havası oldu. Bu güzel şeye tanık olduğumuza çok sevindik. Bence de doğa, tabiat dünya sadece insanlara ait değil, bütün canlara aittir. Bu canlıları korumamız gerekiyor. Her canlının ayrı bir özelliği var. Bu kirpi dikenli kirpi diye geçiyor. Araştırdığımızda diğer kirpilere göre biraz büyük oluyor. Genelde Akdeniz Bölgesi'nin güneyinde yer alıyor fazla olarak ve doğuda da varmış" ifadelerini kullandı. - HATAY