Yerköy\'de Hububat Depolama Alanı İçin Yakım Yapıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hububat depolama alanı açmak için yaklaşık 100 dekar alan kontrollü olarak yakıldı.

Edinilen bilgilere göre, eski hastane mevkiindeki bir tarım işletmesine ait alanda, siloları ve mevcut depolama alanlarının dolması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat depolama alanı açmak amacıyla kontrollü yakma işlemi gerçekleştirildi. Kontrol altında yürütülen çalışmaların ardından alanda yeni hububat depolama ve yığın alanlarının oluşturulacağı öğrenildi. - YOZGAT