Yerli Kirve Buğdayı Umut Oluyor

02.06.2026 11:07
Çorum'da ekilen yerli 'kirve' buğdayı, kuraklığa karşı umut verici sonuçlar gösteriyor.

Çorum'da ilk kez ekimi gerçekleştirilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi "kirve", başaklanma dönemindeki verimiyle üreticiler için kuraklığa karşı yeni bir umut ışığı oldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen demonstrasyon çalışması kapsamında ekilen "kirve" türündeki buğdayın gelişim süreci teknik ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Kuraklık riskine karşı üreticilere alternatif çeşitler sunmak, yazlık buğdayların bölge şartlarındaki performansını değerlendirmek ve yerli-milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında yapılan son fenolojik gözlemlerde olumlu sonuçlar elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan arazi incelemelerinde, Kirve çeşidinin güçlü bir gelişim gösterdiği, yoğun kardeşlenme oluşturduğu ve başaklanma evresine geçtiği tespit edildi. Bitkilerde gözlenen yüksek kardeşlenme kapasitesi ve sağlıklı gelişim, çeşidin Çorum'un iklim ve toprak şartlarına başarılı şekilde uyum sağladığını ortaya koydu. Demonstrasyon alanındaki gözlemler, tün bölge için umut vadeden bir yazlık buğday alternatifi olduğunu gösterirken, çalışmanın ilerleyen aşamalarında verim unsurlarına yönelik detaylı ölçümler yapılacağı bildirildi. Hasat öncesinde başak sayısı, dane sayısı ve diğer verim kriterleri teknik personeller tarafından değerlendirilecek. Elde edilen sonuçlar, hasat döneminde bölgede yetiştirilen kışlık buğday çeşitleriyle karşılaştırılacak. - ÇORUM

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:07:59.
