Yeşil Kampüs Festivali OMÜ'de Gerçekleşti

06.05.2026 00:47
Samsun OMÜ'de düzenlenen festival, çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinliklerle doluydu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", çevreye duyarlı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikleriyle dikkat çekti.

OMÜ ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı destekleriyle düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmak ve gençleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli etkinliklere sahne oldu.

Gerçekleştirilen festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar; farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, yarışmalar ve canlı performanslarla çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik alanında kurulan stantlarda geri dönüşüm, sıfır atık ve yenilenebilir enerji konularında bilgilendirmeler yapıldı. Düzenlenen bilgi yarışmasıyla öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 24 soruluk bilgi yarışmasında birinci öğrenci Hakan Ortahisar oldu.

Yetkililer, gençlerin çevre konusundaki duyarlılığının artırılmasının önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Etkinlik boyunca sahne alan performanslar katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

OMÜ ÇEVSAM Müdürü ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, "Çevre tırı üniversitemize geldi. Üniversitemiz sürdürebilir ve yeşil kampüs olma yolunda çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu çevre tırı projesi ise öğrencilerimize farkındalık kazandırmak açısında oldukça değerli bir faaliyettir" dedi.

Programda cam sanatçısı İbrahim Özçelik ve ressam Orçun Keskin tarafından yapılan eserler öğrencilere hediye edildi. Yeşil Kampüs Festivali, günün sonunda yapılan toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:25:24. #7.13#
