Yeşil ve huzurun buluşma noktası: Sincan Park

29.04.2026 10:56  Güncelleme: 11:02
Sincan Park, bahar mevsiminin gelmesiyle yeni sezona merhaba dedi. Şehrin karmaşasından kaçıp temiz havada bol oksijen almak isteyenler Sincan Park'ı doldurdu.

Sincan Belediyesi'nin mega projelerinden olan Sincan Park, havaların ısınmasıyla yeni sezona "merhaba" dedi. Türkiye'nin en büyük oyun parkurlarından birini bünyesinde barındıran Sincan Park, tüm Ankaralıların uğrak noktası oldu. Nostaljik trenle 300 bin metrekare alana sahip parkı gezen çocuklar bisiklet sürüp oynarken, aileler mangal için ayrılan piknik alanlarında keyifli vakit geçiriyor.

Sincan Park sporseverlerin de gözde mekanı oldu. Futbol, basketbol, tenis ve plaj voleybolu sahası bulunan Sincan Park, gençlerin büyük beğenisini topluyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların keyifle vakit geçireceği alanlar sunan park, çeşit çeşit bitki topluluklarıyla da görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Buluşmaların tek adresi Sincan Park

Önemli festivallere, konserlere, milli maçlara ev sahipliği de yapan Sincan Park, yeni dönemde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Çevre dostu aydınlatma ve sulama sistemleriyle donatılan parkın aydınlatması akıllı elektrik sistemleriyle yapılıyor. Park içerisinde bulunan 990 araç kapasiteli otopark, mescit, büfe gibi ayrıntılar da vatandaşın rahat etmesi ve keyifle günü geçirmesi amacıyla düşünüldü.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, "Sincan Park'ta sezon açıldı. Ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla huzurun, keyfin ve güzel anıların adresi yine Sincan Park olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

