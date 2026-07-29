Yeşil Yol’da beton yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yeşil Yol’da beton yol çalışmaları sürüyor

Yeşil Yol’da beton yol çalışmaları sürüyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’in önemli turizm projelerinden biri olan Yeşil Yol Projesi kapsamında Akkuş ilçesinde yürüttüğü beton yol çalışmalarıyla, toplam 17 kilometrelik grup yolunun 10,3 kilometresini beton yolla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'in önemli turizm projelerinden biri olan Yeşil Yol Projesi kapsamında Akkuş ilçesinde yürüttüğü beton yol çalışmalarıyla, toplam 17 kilometrelik grup yolunun 10,3 kilometresini beton yolla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarına devam ederken, bölge turizmine katkı sunması hedeflenen Yeşil Yol Projesi kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor. Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan, Karadeniz yaylaları ile turizm merkezlerini birbirine bağlayacak toplam 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi'nin Ordu etabında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Akkuş ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akpınar, Salman ve Seferli mahallelerini ilçe merkezine bağlayan, toplam uzunluğu 17 kilometre olan grup yolunda geçen yıllarda 8,5 kilometrelik beton yol imalatını tamamladı. Ekipler, bu yıl ise güzergahın 1,8 kilometrelik bölümünü daha beton yolla buluşturdu.

Yapılan çalışmalarla birlikte yolun toplam 10,3 kilometrelik kısmı tamamlanırken, geriye kalan 6,7 kilometrelik bölümün de iş programına alındığı ve çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yeşil Yol’da beton yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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