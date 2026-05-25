Yeşilyurt Belediyesi\'nden kurban satış ve kesim yerlerinde bayram mesaisi

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hizmet verecek kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların bayram süresince de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri; alanların genel temizliği, çevre düzenlemesi, atık toplama noktalarının oluşturulması, su giderlerinin kontrolü ve kötü koku oluşumunun önlenmesine yönelik ilaçlama çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Aynı zamanda vatandaşların daha rahat hizmet alabilmeleri için gerekli yönlendirme ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor.

Bayram öncesinde tüm hazırlıkları tamamlamayı hedefleyen ekipler, bayram boyunca da sahada aktif görev alarak kesim alanlarında oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçecek. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kurban atıklarının hızlı şekilde toplanması ve alanların düzenli olarak temizlenmesi için vardiyalı çalışma sistemi uygulayacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise satış ve kesim noktalarında düzenin sağlanması, belirlenen kurallara uyulması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına denetimlerini sürdürecek.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların hem dini vecibelerini huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri hem de çevre temizliğinin korunabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, vatandaşlardan da temizlik ve kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. - MALATYA