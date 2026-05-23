Yeşilyurt Belediyesi\'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun denetim

23.05.2026 13:00  Güncelleme: 13:02
Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi gibi konularda denetim yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve huzurlu bir alışveriş ortamında bayram hazırlıklarını yapabilmeleri amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yeşilyurt İlçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan alışveriş hareketliliği dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birçok konuda titiz incelemelerde bulundu. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde eş zamanlı sürdürülen denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum, gramaj kontrolleri, iş yeri ruhsatları ve ürünlerin muhafaza şartları detaylı şekilde incelendi.

Kasaplarda gerçekleştirilen denetimlerde et ve et ürünlerinin saklama şartları, hijyen standartları ve satışa sunulan ürünlerin sağlık kriterlerine uygunluğu kontrol edilirken, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde ise üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve ürünlerin sağlıklı ortamlarda hazırlanıp hazırlanmadığı denetlendi. Marketlerde yapılan incelemelerde ise raf ve kasa fiyatları karşılaştırılarak tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Denetimler sırasında kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Vatandaş sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirten ekipler, bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Denetimler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Bayer, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai yürüttüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak adına Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle bayram öncesinde oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Zabıta Müdürü Mehmet Bayer ayrıca vatandaşlara, karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye ve ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulunarak, toplum sağlığını koruma noktasında herkesin duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İHA

