Başkan Geçit, Tecde Mahallesi\'ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi

13.04.2026 14:03  Güncelleme: 14:04
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tecde Mahallesi'ndeki yol yenileme yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Kış mevsiminde yıpranan yolların onarıldığını ve mahalleye yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Tecde Mahallesi'ndeki yol yenileme yatırımlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminden sonra ilçemizin tüm yaşam alanlarındaki ulaşım ağını sağlıklı ve konforlu hale getirmek için 2026 yılı yatırım programına aldığımız hizmetleri teker teker yerine getiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde meclis üyesi Halil Durak, başkan yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Kemal Oruç'un yanı sıra Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte mahalenin yollarında gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceledi.

"Belediyemizin yatırımlarıyla mahallemiz güzelleşiyor"

Gerçekleştirilen yatırımların mahalleye önemli katkılar sunduğunu belirten Muhtar Ali Yiğit, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yiğit, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2 Nisan itibarıyla altyapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tecde, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle. Belediyemizin bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı yatırımlarla mahallemizin daha modern ve yaşanabilir bir hale geleceğine inanıyoruz. Yol yenileme ve kaldırım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Tecde'nin gelişimine uygun yatırımlar hayata geçiyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Tecde'nin gelişen yapısına uygun yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranan yolların yenilendiğini belirten Geçit, "Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından ilçemizin farklı noktalarında bozulan yollarımızı yenileyerek daha konforlu hale getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşerilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve rahat bir ulaşım ağına kavuşması için planlanan yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Tecde Mahallemiz, ilçemizin en hareketli ve hızlı gelişen bölgelerinden biridir. Bu doğrultuda mahallemizin ihtiyaçlarını kalıcı çözümlerle karşılamak için çalışmalarımıza hız verdik. Altyapısı tamamlanan yollarımızı bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmalarıyla modern bir seviyeye ulaştırıyoruz. Tecde'nin gelişimine uygun olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerimizi planlı bir şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, çalışmalar sırasında destek veren mahalle muhtarına ve sahada görev yapan belediye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:31:45. #7.12#
