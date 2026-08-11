Yılanı Karanlıkta Yakaladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde İbrahim Kalkan, bir eve giren yılanı gece karanlığında çıplak elleriyle yakalayarak kovaya koydu ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde yaşayan İbrahim Kalkan, yılan korkusu yaşayan köy sakinlerinin yardımına koşuyor. Evlerine yılan giren vatandaşların yardım istediği Kalkan, yılanları zarar vermeden yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Kalkan, son olarak gece saatlerinde komşularının "Evimize yılan girdi" diyerek yardım istemesi üzerine harekete geçti. Evin içerisine giren yılanı herhangi bir ışık kullanmadan, karanlıkta çıplak elleriyle yakalayan Kalkan, yılanı kovaya koyarak güvenli şekilde evden çıkardı. Yılanı köyden uzak bir noktaya götüren Kalkan, daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.