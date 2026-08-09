Yılanlar Doğaya Bırakıldı

Hatay'ın Arsuz ve Altınözü ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar için ekipler çalışma gerçekleştirdi. Arsuz ve Altınözü ilçelerinde evlere giren yılanlar için itfaiye çalışma yaptı. Yapılan müdahalelerde yakalanan yılanlar, güvenli şekilde yakalandı.

Yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.