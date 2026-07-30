Yılanlar Yerleşim Alanlarında Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Havaların ısınmasıyla bölgede yılanlar yerleşim alanlarına girmeye devam ediyorlar. Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yerleşim alanlarında yılan görüldüğü yönünde yapılan ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, titiz çalışma gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanan yılanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ekiplerin, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.