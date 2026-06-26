Yılanlı Yaylası'nda Papatya Şöleni - Son Dakika
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Yılanlı Yaylası'nda Papatya Şöleni

Yılanlı Yaylası\'nda Papatya Şöleni
26.06.2026 09:46
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Gümüşhane'deki 2475 rakımlı Yılanlı Yaylası, papatyalarla beyaza büründü ve eşsiz manzara sundu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyü sınırlarında yer alan 2475 rakımlı Yılanlı Yaylası beyaz bir papatya tarlasına dönüştü. Abdalmusa Dağı'nın eteklerinde yer alan yaylada sis, kar ve papatyaların oluşturduğu eşsiz manzara, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerde hayranlık uyandırdı.

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan 3331 rakımlı Abdalmusa Dağı'nın etekleri, haziran ayının son günlerinde adeta görsel bir şölene sahne oldu. Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün 2475 metre rakımdaki Yılanlı Yaylası, açan milyonlarca papatya ile beyaza büründü. Yayladaki otantik ve bozulmamış yayla evlerinin çevresini saran papatyalar, bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ve yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kıştan kalan kar kütleleri ile baharın müjdecisi papatyalar aynı karede buluştu.

"Haziran değil, sanki kış mevsimi"

Bölgeyi ziyaret eden akademisyen ve fotoğrafçı Fatma Cebeci Aydın, Yılanlı Yaylası'nın Karadeniz coğrafyasının tüm karakteristik özelliklerini barındırdığını ifade etti. Yaylanın eşsiz bir doğal yapıya sahip olduğunu belirten Aydın, "Gördüğünüz gibi hava kapalı; yer yer açtı, yer yer kapattı. Zaten bilenler bilir ki Karadeniz yaylalarının olmazsa olmazı da budur. Haziran sonunda, temmuzda ya da ağustosta da olsa yaylaya çıktığınızda o sisi yaşar, orada bir güzel üşürsünüz. Biz de bugün bu durumu yaşadık. Çok güzel bir yayla. Bugün papatyaları çektik, çok güzel açmışlar ve her yere yayılmışlar. Burası aynı zamanda Acembol zirvelerinin de başlangıç noktasıdır. Yürüyüşlerimize buradan başlıyoruz" dedi.

Doğaseverleri şehre davet eden Aydın, tüm vatandaşları Gümüşhane'nin bu gizli güzelliklerini görmeye çağırdı.

"Bir yanda kar, bir yanda sis ve papatyalar"

Her yıl Acembol Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için bölgeye geldiklerini ancak Yılanlı Yaylası'nı ilk kez bu kadar detaylı gezdiklerini dile getiren fotoğraf sanatçısı Metin Aydın ise, coğrafyanın sunduğu kontrasttan etkilendiklerini aktardı. Yaylanın otantik dokusunu koruduğunu vurgulayan Aydın, "Bu mevsimde buraya ilk kez geldik. Her sene Acembol zirvesi yapmak için burayı kullanıyorduk. Bu sene haziran ayında bir inceleme yapmak istedik. Mükemmel papatyalar açmış, çok güzel. Normalde zirveye çıkmak için sadece buradan geçiyorduk, yaylayı çok fazla dolaşmıyorduk. Bu kez yaylayı gezdik ve çok güzel görüntüler yakalayıp, fotoğraflar çektik. Bir yanda kar, bir yanda sis, diğer yanda ise papatyalar var. Eşsiz bir ambiyans mevcut. Eski ve bozulmamış otantik yayla evleri, sis ve papatyalar bir araya gelince harika fotoğraflar ortaya çıktı. Ancak hava çok soğuk olduğu için burada bayağı üşüdük" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane coğrafyasının fotoğraf sanatı açısından büyük avantajlar sunduğunu ve mevsimlerin çok katmanlı yaşandığını belirten Aydın, kentin sıra dışı yapısına dikkat çekti. Geçmiş yıllardaki gözlemleri ile bu yılı kıyaslayan Aydın, "Normalde sonbaharın Gümüşhane'de uzun sürdüğünü ve yaklaşık 2-3 ay sonbahar fotoğrafları çekebildiğimizi söylüyorduk. Fakat bu sene fark ettik ki ilkbahar mevsimi de bu topraklarda çok uzun sürüyormuş. Kürtün bölgesinden başlayarak 2400 rakımlı Yılanlı Yaylası'na kadar aşama aşama bu canlılığı takip edebiliyoruz. Nisan ayında bir bölgede bahar yaşanırken, mayısta başka bir yer, haziranda ise bambaşka bir nokta baharı karşılıyor. Hatta şu an olduğu gibi baharla beraber kış mevsimi de aynı anda yaşanıyor. Bu durum, kesinlikle sıra dışı bir coğrafyada yaşadığımızın en net kanıtıdır" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yılanlı Yaylası'nda Papatya Şöleni - Son Dakika

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