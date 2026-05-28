Yıldızeli'nde Taşkın: Tarım Arazileri Sular Altında

28.05.2026 09:51
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak sonrası ırmak taştı, tarım arazileri suyla kaplandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Yıldızeli Irmağı taştı. Irmak çevresinde bulunan tarım arazileri ve yeşil alanlar sular altında kaldı.

Son günlerde aralıksız devam eden yağışlarla birlikte debisi yükselen Yıldızeli Irmağı, bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Özellikle ırmak kenarında bulunan ekili alanların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü. Taşkın nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlık alanlar ve otlaklar da suyla kaplandı. Irmak çevresinde oluşan su birikintileri ve taşkının geniş alanlara yayılması dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kilometrelerce uzanan tarım arazilerinin su altında kaldığı, bazı noktalarda suyun yol kenarlarına kadar ulaştığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yıldızeli, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarım, Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

