Yolda Yılanla Karşılaşan Sürücüler Şaşırdı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde karayolunda ilerleyen bir yılan, o esnada yoldan geçen aracın içindeki sürücü ve yolculara ilginç anlar yaşatırken o anlar anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mihalıççık - Lütfiye köyü yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta bulunan vatandaşlar, yolun ortasında ilerleyen büyük bir yılanı fark etti. Yılanın ezilmemesi için aracı durduran sürücü ve yanındaki yolcu, bir süre yılanın yoldan uzaklaşmasını bekledi. Aracın hemen önünden geçerek yol kenarındaki otluk alana doğru ilerleyen yılan, araç içindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yılanın gözden kaybolmasıyla birlikte sürücü yoluna devam etti.