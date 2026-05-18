Yozgat Çamlık'ta 'Orman Benim' etkinliğiyle çevre bilinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Çamlık'ta 'Orman Benim' etkinliğiyle çevre bilinci

Yozgat Çamlık\'ta \'Orman Benim\' etkinliğiyle çevre bilinci
18.05.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Orman Bakanlığı'nın 'Orman Benim' projesi kapsamında Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Vali Özkan, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak çevre temizliğine dikkat çekti.

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' projesi çerçevesinde Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda atıklar toplandı.

Yozgat Valiliği ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve öğrenciler Çamlık Milli Park'ta çöp toplama etkinliği düzenledi. Orman yangınlarına ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çevre bilincinin önemi vurgulandı.

"Orman yangınlarının çoğu insan unsurundan kaynaklı"

Programda açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Her sene olduğu gibi Orman İşletme Müdürlüğü'müz, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'müz, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, gençlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ve tabii ki olmazsa olmazımız yavrukurtlarımızla birlikte ilimizin önemli değeri Çamlık Milli Parkındayız. Bugün çevre temizliği ve ormanların kirlenmesine yönelik tedbir almak üzere gençlerimizle birlikte hem temizlik yapacağız hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Orman yangınlarının çoğu maalesef atılan çöplerden kaynaklı. İnsan ve insan unsurundan kaynaklı. Bunun için de ifade ettiğim üzere her sene olduğu gibi Çamlık Milli Parkında çevre ve çevre temizliğine yönelik bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"İnşallah orman yangınlarının olmadığı bir yıl olsun"

Gençlik Haftasını da tebrik eden Vali Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlik Haftası içerisindeyiz. Bu vesileyle de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugünlerimizde emeği olan tüm vatan erlerini rahmet ve minnetle selamlıyorum. İnşallah bu sene kazasız belasız orman yangınlarının olmadığı bir yıl olsun. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizden orman ve ormanlarımıza yönelik faaliyetlere hem katılımları hem destekleri hem de dikkatlerini özellikle rica ediyorum." - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yozgat Çamlık'ta 'Orman Benim' etkinliğiyle çevre bilinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:05:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Çamlık'ta 'Orman Benim' etkinliğiyle çevre bilinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.