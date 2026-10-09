Yozgat Çekerek'te şişe tarhanası kurutulmadan şişelere konularak yıllarca saklanıyor - Son Dakika
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Yozgat Çekerek'te şişe tarhanası kurutulmadan şişelere konularak yıllarca saklanıyor

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Yozgat Çekerek\'te şişe tarhanası kurutulmadan şişelere konularak yıllarca saklanıyor
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Yozgat Çekerek Kuruçay köyünde şişe tarhanası, yoğurt, un, yumurta ve sıvıyağ karışımının kaynatılıp sıcak şişelere konulmasıyla hazırlanıyor. Güneşte kurutma gerektirmeyen bu pratik kışlık çorba, yıllarca saklanıyor ve aile sofralarında ve misafir ikramlarında başköşeyi alıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan geleneksel tarhana, bu kez bilinenin ötesinde pratik ve farklı bir yöntemle sofralara taşınıyor.

Güneşte kurutma zahmetine girmeden imece usulüyle kavanozlanan ve pişmeye hazır konserve şeklinde saklanan bu özel 'şişe tarhanası', yöre halkının en büyük pratik kışlık kalkanı haline geldi. Şişe tarhanası yoğurt, un, yumurta ve sıvıyağ karışımının kaynatılmasıyla hazırlanıyor. İçinde çeşitli vitaminleri bulunan hem aile sofralarında hem misafir ikramında pratik şekilde sunulan bu çorba evlerde başköşeyi alıyor. Ayrıca hazır çorbaların yerini alabilecek kolaylıkta olması ve doğallığı ile de öne çıkıyor.

"Sıcak sıcak şişelere alıp ağzını kapatıyoruz"

Kuruçay köyü sakinlerinden Hacer Ersoy, geleneksel tarhana yapımının aksine bu yöntemin çok daha pratik ve uzun ömürlü olduğunu belirtti. Ersoy, "Birkaç gün önceden yoğurtlarını mayalıyorum. Yoğurtlar olduktan sonra içine un çırpıp yumurta ekliyorum. Sıvıyağ koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıcak sıcak şişelere alıyorum, ağzını kapatıyorum. Kapattıktan sonra birkaç yıl yiyebilirsin, hiçbir şey olmuyor" dedi.

"Kurutmaya göre daha kolay, bizim ana yemeğimizdir"

Ersoy, ellerinin altında kolayca hazır yemek olarak bulunan şişe tarhanasının sağladığı kolaylıkları ve faydalarını ise şöyle anlattı:

"Bu güneşte kurutması gibi değil. Bu çorbası. İsteyen içine sarımsak doğrayabilir, nohut haşlayıp koyabilir, mercimek koyabilir. Hazır çorba oluyor bu. Kurutmaya göre bu daha pratik daha kolay, hazır yemek oluyor. Tarhana bizim yöremizin en güzel vazgeçilmez yemeği. Çocuklarımız ihtiyarlarımız bunu çok severek yer. Çok güzel tüketiriz, bizim ana yemeğimizdir. Misafirimiz geldiğinde de yaparız kendimize de yaparız olmazsa olmazımız bizim. Vitaminleri yüksek, demir eksikliğine iyi geliyor, çocukların gelişimine iyi geliyor. Hastalanınca da tüketiyoruz."

Eşine kışlık hazırlıklarda yardımcı olan Rıza Ersoy "Şişeleri kapatıyorum, tarhanayı karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Bağışıklığı güçlendirir. Çok güzel bir yiyecektir. Sindirimi kolaylaştırır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat Çekerek'te şişe tarhanası kurutulmadan şişelere konularak yıllarca saklanıyor - Son Dakika
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