Yozgat Saraykent\'te anız ateşi 150 dönüm otluk alanı yaktı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde anız ateşi yangına neden olurken, 150 dönüm otluk alan yandı.

Saraykent ilçesi Divanlı Kayalıkları mevkiinde anız ateşi yangına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yaklaşık 150 dönüm otluk alan yandı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.