Yozgat Saraykent'te kuşburnu toplama mesaisi dikenli dallarda başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Saraykent'te kuşburnu toplama mesaisi dikenli dallarda başladı

Yozgat Saraykent\'te kuşburnu toplama mesaisi dikenli dallarda başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnunu toplayan vatandaşlar, kış hazırlıkları için yoğun mesai harcıyor. Toplanan meyveler çay, marmelat ve yöresel acılı aş yapımında kullanılırken, dikenli yapısı toplamayı zahmetli hale getiriyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesi, kış hazırlıklarına başlayan vatandaşların mesaisini artırdı. Piknik amacıyla bölgeye gelen aileler, kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen kuşburnunu toplamak için dikenli dalların arasında yoğun çaba harcıyor.

Geleneksel lezzetleri ve kışlık ihtiyaçları hazırlamak amacıyla kuşburnu toplayan vatandaşlardan Fatma Büyükata, toplanan meyvelerin çay, marmelat ve yöresel 'acılı AŞ' yapımında kullanıldığını belirtti. Dikenli yapısı nedeniyle toplaması meşakkatli olan kuşburnunun kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Büyükata, geleneksel yöntemleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kuşburnunun C vitamini açısından zengin ve hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirten Fatma Büyükata, şunları söyledi: "Kuşburnu topluyoruz burada. Marmelat yapıyoruz, çayını yapıyoruz, eskilerden gelen acılı AŞ derler, onu yaparız. Çay ve marmelat yaparız. Bu taraflara gezmeye, pikniğe geliriz. Kuşburnunun burada olduğunu bildiğimiz için gördük, geldik. Vitamininin olduğunu biliyoruz. Bütün hastalıklara iyi gelir. C vitamini var. Toplaması çok zahmetli, hep dikenli. Ellerimize dikenleri geldi, toplaması zor ama yemesi güzel oluyor. Kışın sobanın üzerine koyarız. Çayını demler öyle içeriz. Evin içinde çok güzel kokusu olur. Odaya girdiğimizde kışın havasını alırız. Kışın geldiğini biliriz. Şimdi evler kaloriferli, sobada kaynamıyor artık. Yine de kaynatmaya çalışıyoruz."

Toplanan kuşburnular, aşamalı işlemlerden geçirilerek marmelada dönüştürülüyor ya da kurutularak kış boyunca demlenmek üzere saklanıyor.

Kaynak: İHA

Saraykent, Yozgat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yozgat Saraykent'te kuşburnu toplama mesaisi dikenli dallarda başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:12
Griezmann’ın zor anları Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:18:56. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat Saraykent'te kuşburnu toplama mesaisi dikenli dallarda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement